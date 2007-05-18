Онищук рассказал, как Кабмин давит на суды
Правительство не может быть составляющей политической конкуренции...
Кабинет Министров не имел права давать поручение Государственной судебной администрации Украины начать мониторинг судебных исков против деятельности Кабмина и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат V созыва, член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК.
По его словам, Судебная администрация не имеет конституционных полномочий относительно судей и судов. “Она может лишь обобщить информацию, она готовит кадровый резерв, она занимается другими организационными вопросами деятельности судей и судов, но она не может требовать от суда и судей предоставления соответствующей информации”, - сказал Н.ОНИЩУК.
По его мнению, таким образом Партия регионов и правительство пытаются использовать свои властные полномочия с целью давления на судей. «В любом случае правительство не может быть составляющей политической конкуренции и политических соревнований”, - добавил депутат.
Как сообщал УНИАН, Судебная администрация Украины с этой недели начала мониторинг судебных исков против деятельности Кабмина и В.ЯНУКОВИЧА.
В частности, как пишет газета «Дело» (№79 от 18 мая), глава Государственной судебной администрации Иван БАЛАКЛИЦКИЙ сообщил, что соответствующие распоряжения поступили от Министерства юстиции и первого заместителя министра Кабинета министров Елены ЛУКАШ.
По его словам, со вторника чиновники судебной власти вынуждены дважды в день отчитываться, «где и в каких судах находятся эти иски». «В среду стоял вопрос о привлечении к ответственности председателя ГСА, который на 10 утра не предоставил такую информацию», - сказал И.БАЛАКЛИЦКИЙ.
Кроме того, согласно информации И.БАЛАКЛИЦКОГО, Минюст намерен полностью перебрать на себя администрирование судебной системы. В частности, в Верховную Раду уже поступили предложения о ликвидации Судебной администрации и передаче ее полномочий Министерству юстиции.
В функции ГСА входит обеспечение жизнедеятельности судебной системы.