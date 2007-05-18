СНБО должен оценить антиконституционную деятельность Конституционного суда?

Народный депутат пятого созыва, заместитель председателя партии “Наша Украина” Игорь КРИЛЬ считает, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны “должна быть в первую очередь рассмотрена ситуация о деятельности граждан СТАНИК, ПШЕНИЧНОГО и ИВАЩЕНКО, в действиях которых содержатся признаки состава преступления относительно самовольного присвоения властных полномочий. Учитывая их антигосударственную деятельность, не исключено, что СНБО может рассмотреть вопрос и о ликвидации Конституционного суда как органа, который полностью себя дискредитировал, погряз в политической коррупции и деятельность которого составляет реальную угрозу национальной безопасности”. Как сообщила УНИАН пресс-служба “Нашей Украины, об этом И.КРИЛЬ сказал в интервью сайту RAZOM.

При этом депутат напомнил, что в соответствии с Законом Украины “О Совете национальной безопасности и обороны” СНБО рассматривает кризисные ситуации, которые угрожают нацбезопасности. “К таким угрозам относятся и нарушения со стороны органов государственной власти, в том числе во время проведения избирательных кампаний”, - сказал он.

По словам И.КРИЛЯ, “события в КС – это сценарий “регионалов”, цель которого - затянуть процесс переговоров и сорвать проведение внеочередных парламентских выборов”. “Антикризисники” давили на КС, чтобы получить незаконное решение относительно конституционности указа Президента о проведении досрочных выборов 24 июня, и чтобы потом этим решением спекулировать”, - убежден он.

“Сегодня Конституционный суд – это структура, выполняющая политический заказ оппонентов “Нашей Украины”, - считает И.КРИЛЬ. “Суд в настоящее время принимает решения, которые направлены на углубление политического кризиса, поэтому такой КС не нужен Украине”, - считает депутат.

При этом он отметил, что КС дискредитировал себя в глазах общества, и какое бы решение он ни принял в будущем, оно будет подвергнуто сомнению.