Состоится заседание ЦИК

Сегодня в 18.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 6-й этаж, зал заседаний ЦИК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, планируется, что в повестку дня будет включен, в частности, вопрос об исполнении решения Печерского районного суда г.Киева и о регистрации народного депутата Украины, избранного 26 марта 2006 года.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 17.00 по телефонам: 256-81-72 и 256-82-80. Аккредитация обязательна.