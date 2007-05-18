Сегодняшнее заседание СНБО отменено

Запланированное на 18 мая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится, вероятнее всего, на будущей неделе, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом сообщил сегодня Секретарь СНБО Иван Плющ. «Я предложил Президенту Виктору Ющенко созвать Совет после того, как рабочая группа по наработке решений относительно выхода из политического кризиса сформирует окончательный пакет своих предложений. Таким образом, во время рассмотрения одного из пунктов повестки дня – стабилизации ситуации в стране – участники заседания будут иметь на руках конкретику, а не полуфабрикатное представление. Это позволит перевести обсуждение в плоскость качественных решений, а не бесплодных разговоров. Глава государства согласился с моими аргументами», – сказал И.Плющ.

По его словам, «если рабочей группе нужно буквально несколько часов для плодотворного завершения работы, стоит дать такую возможность и не торопить ее, подгоняя под дату и время. В конечном итоге, нам необходимо выйти на конечные согласования, поэтому поспешность может сыграть злую шутку», – отметил И.Плющ.

Он заявил о беспочвенности любых предположений относительно принятия Советом каких-либо решений, содержащих силовые элементы урегулирования кризиса. «Президент неоднократно отмечал недопустимость выхода хотя бы на шаг за пределы конституционных предписаний. Другое дело, что кое-кому из политиков очень хочется, чтобы СНБО приняла какое-то сомнительное решение, чтобы прибегли к силовому сценарию. Тогда же можно будет кричать на каждом шагу о правовом произволе и притеснениях, снова апеллировать к Папе Римскому! Заверяю всех: ничего подобного не будет, СНБО как конституционный коллегиальный орган будет действовать исключительно по Основному Закону», – подчеркнул И.Плющ.