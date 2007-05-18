Рабочая группа нащупала взаимопонимание

Народный депутат V созыва, член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК надеется, что рабочая группа согласует весь пакет документов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов, в течение ближайших двух дней.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос корреспондента агентства о возможном сроке завершения работы рабочей группы.

“Атмосфера в составе самой рабочей группы позволяет говорить о том, что поиск компромисса, в том числе и политического компромисса, дает основания считать, что рабочая группа все же выполнит задачу, возложенную на нее Президентом и премьер-министром, и по крайней мере сегодня до конца дня, если не успеем, тогда уже завтра, все же завершит подготовку тех проектов документов”, - сказал депутат.

По словам Н.ОНИЩУКА, единственное, что сегодня не позволяет достичь компромисса – это нехватка политической воли тех, кто должен определить согласованную дату выборов.

“А следовательно, речь идет об осознании политической ответственности руководителей соответствующих политических сил за возможные последствия непринятия согласованных решений и недостижения компромисса”, - сказал депутат.

Он отметил, что в вопросе создания реестра избирателей “рабочая группа почти нашла взаимопонимание”. Н.ОНИЩУК сообщил, что предложенные изменения в закон о выборах народных депутатов позволят сделать все возможное, чтобы списки избирателей отвечали действительной ситуации.

При этом он добавил, что если в ближайшие дни окажется, что ряд политических сил имеет другой сценарий поведения, чем тот, который декларируют публично, то Президент Украины задействует “весь конституционный арсенал, который предоставляет ему Конституция” для выполнения его указов.