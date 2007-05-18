Почему Янукович не может выйти на Майдан?

В митинге сторонников парламентской коалиции планируют принять участие около 30 тыс. человек , сообщает ЛигаБизнесИнформсо ссылкой на регионала Вадима Колесниченко. Премьер-министра Виктора Януковича на этой акции сегодня опять не будет.

Отвечая на вопрос, почему В.Янукович не выступает на митингах в последнее время, В.Колесниченко сообщил: во-первых, лидеру Партии регионов очень сложно подниматься по ступенькам после операции на колене, а во-вторых, митингующие требуют объявления даты досрочных выборов, а этот вопрос зависит не от Премьер-министра, а от Президента и оппозиции.