У судьи, который восстановил Станик, - инфаркт

Председателя Камьянобродского районного суда Александра Сараева госпитализировали с инфарктом, сообщает 5 канал. По информации работников этой инстанции, господину Сараеву стало плохо просто на работе, и карета скорой забрала его в первую Луганскую городскую больницу.

Напомним, именно Камьянобродский суд накануне принял решение - восстановить в должностях толкователей Конституции Валерия Пшеничного, Сюзанну Станик и Владимира Иващенко.

Пока, от каких-либо комментариев работники суда отказываются. Журналистам там сообщили, что в помещении сейчас нет никого, кроме секретарей. Часть судей на больничном, остальные - на курсах.