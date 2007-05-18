У судьи, который восстановил Станик, - инфаркт

14:17, 18 мая 2007
Политика
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Сараеву стало плохо просто на работе

Председателя Камьянобродского районного суда Александра Сараева госпитализировали с инфарктом, сообщает 5 канал. По информации работников этой инстанции, господину Сараеву стало плохо просто на работе, и карета скорой забрала его в первую Луганскую городскую больницу. 

Напомним, именно Камьянобродский суд накануне принял решение - восстановить в должностях толкователей Конституции Валерия Пшеничного, Сюзанну Станик и Владимира Иващенко.

Пока, от каких-либо комментариев работники суда отказываются. Журналистам  там сообщили, что в помещении сейчас нет никого, кроме секретарей. Часть судей на больничном, остальные - на курсах. 

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