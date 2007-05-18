Кучма не хочет быть в парламенте, который раз за разом раздевают

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА не планирует баллотироваться на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Л.КУЧМА отметил, что ни при каких условиях он не вернется в большую политику.

«Ну что мне там делать, в этом зале? Я лучше буду смотреть на них со стороны», - сказал он.

По словам Л.КУЧМЫ, в ситуации, сложившейся в Украине, “когда выборы, по большому счету, не изменят расклада сил в парламенте, идти на выборы - это неблагодарное дело”.

Л.КУЧМА также считает, что сегодня нет новых политических сил, которые бы могли включиться в борьбу за депутатские мандаты. “Потому каждый должен заниматься своим делом, а если выборы состоятся, а здесь, я думаю, сомнений нет, что они когда-то состоятся обязательно, чтобы пришли новые лица”, - сказал экс-президент.

Он также раскритиковал непрофессионализм парламента, отметив, что невозможна ситуация, когда мнением парламентариев не интересуются со всех сторон. По мнению Л.КУЧМЫ, когда выборы проходили по мажоритарному принципу, парламент был намного профессиональнее.

Л.КУЧМА убежден, что перед проведением выборов следует внести соответствующие изменения в избирательное законодательство.

При этом он подчеркнул, что выборы без изменения законодательства не могут состояться ни при каких обстоятельствах. «Вы знаете, есть старая притча. Когда-то отец сына женил. Пришел к девушке с сыном, и говорит ей – раздевайся. Та в плачь, и к родителям. А родители говорят, ну что, доченька, это же на всю жизнь парень выбирает себе жену. Она разделась. Отец посмотрел и сказал – не подходит. Она снова в плачь. Спрашивает, почему? Глаза не того цвета, ответил отец. Так вот, я не хочу, чтобы по такому принципу и в дальнейшем относились к новому парламенту, если кому-то не понравилось лицо многих депутатов», - подчеркнул Л.КУЧМА.

В то же время, он отказался давать прогнозы развития ситуации в Украине. «В ситуации, когда много чего (законов – УНИАН) не поддерживается, особенно Конституция, то прогнозы делать – неблагодарное дело, ведь для этого нужно иметь прогнозируемую политику”, отметил Л.КУЧМА. По его словам, “когда каждый день изменяется ситуация, и не знаешь, что будет завтра, в том числе не знают те, кто решения принимает, я думаю, что мы находимся в состоянии, в котором я бы не хотел, чтобы находилась Украина», - подчеркнул Л.КУЧМА.