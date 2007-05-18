Ющенко поднял Пискуна с постели

Генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА срочно вызвали к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам С.ПИСКУН сообщил журналистам.

«Утром было сообщение, что будет заседание СНБО, но повестка дня там прописана. Ничего такого срочного, я так понял, там нет», - сказал С.ПИСКУН.

Он добавил, что сейчас идет к Президенту по срочному приглашению. “По-видимому, есть какие-то вопросы…”, - сказал генпрокурор.

Отвечая на вопрос, есть ли в повестке дня заседания СНБО вопрос о “силовом варианте”, С.ПИСКУН сказал: «Я третий день на больничном, у меня вирус и 39 температура. Поэтому меня вызвали, я сейчас посмотрю».