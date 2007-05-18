Балога видит махинации коалициантов на двух фронтах

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает синхронизированными действия коалиции по блокированию достижения компромисса в рабочей группе по подготовке досрочных выборов и кадровые изменения в Конституционном Суде Украины.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента.

В.БАЛОГА заявил, что Конституционный Суд Украины, став на путь откровенного пренебрежения действующим законодательством, такими действиями окончательно разрушил доверие к себе со стороны украинского общества.

«После вчерашнего назначения исполняющего обязанности председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, уволенного президентским Указом, ни одно решение этой судебной инстанции не будет действительным ни в юридически-правовом, ни в моральном аспектах. Априори понятно, что любой вердикт Конституционного Суда будет вынесен исходя из политических соображений. Вчера КС наглядно показал, что болен острой политической зависимостью, потому следует как можно быстрее найти эффективные лекарства от этой болезни», – сказал В.БАЛОГА.

По словам руководителя Секретариата Президента, «поскольку КС способен бесстыже игнорировать законы Украины, он исключил себя из процесса урегулирования политического кризиса. Ведь никто не будет руководствоваться судебными решениями, которые приняты с нарушениями юридических норм и процедур. Вчера стало понятно, что политическая коррупция съела еще один независимый по определению орган в государстве», – констатировал В.БАЛОГА.

Он отметил, что кадровые изменения в Конституционном Суде произошли на фоне сознательного блокирования компромисса в рамках рабочей группы по урегулированию кризиса, к которому прибегли представители парламентского большинства. «Более того, убежден, что эти действия синхронизированы. Есть все основания считать, что КС примет решения, которые позволят коалиции заявить о нецелесообразности дальнейших шагов по подготовке внеочередных выборов. В комплексе это будет означать, по сути, антигосударственную деятельность», – сделал вывод глава Секретариата.

Отдельно он предостерег бывших судей КС, освобожденных Указом Президента, от любых действий, которые Уголовным кодексом определены как самовольное присваивание властных полномочий. «Это не детские забавы на свежем воздухе, а основание для серьезной публичной ответственности. Не нужно создавать прецеденты громких процессов, потому что это ударит как по остаткам уважения к суду, так и по Украине как правовому государству», – указал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата напомнил, что Указ Президента о прекращении полномочий Верховной Рады и досрочных выборах 24 июня остается действующим правовым актом. «Существуют четкие договоренности между главой государства и премьер-министром о необходимости внеочередных выборов как единственного пути преодоления политического кризиса. Над разработкой алгоритма воплощения этого решения, в том числе и относительно дня голосования, работает рабочая группа. Ничто не может повернуть события вспять», – подчеркнул В.БАЛОГА.