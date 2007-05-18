Кинах указал грань, которую никогда и никому нельзя переступать

Конституционный орган, на который возложена задача защищать жизненно важны интересы человека и гражданина, общества и государства и обеспечивать стабильное развитие общества, – Совет национальной безопасности и обороны Украины – должен стать той площадкой, на которой все участники политического противостояния - Президент, парламент и правительство, - смогут войти в конституционное поле, найти нужное обществу для сохранения стабильности и спокойствия консолидированное решение. Такое мнение высказал сегодня в прямом эфире радио „Эра” министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, по его убеждению „есть грань, которую никогда и никому нельзя переступать, потому что за ней – разрушение системных институтов власти”. По мнению А.КИНАХА, заседание СНБОУ “является универсальной возможностью найти понимание, вернуться в лоно Конституции и действующего законодательства”. “Именно принцип соответствия законам, точного следования их духу и букве, а не принцип политической целесообразности, должен господствовать в СНБОУ”, - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправить в отставку правительство решением Совета нацбезопасности, председатель Партии промышленников и предпринимателей заявил, что у конституционного органа нет таких полномочий и выразил надежду, что члены СНБО осознают свою высокую ответственность за сохранение социальной стабильности и спокойствия в стране, важнейшей составляющей которых является беспрепятственное функционирование высшей исполнительной ветви власти.

А.КИНАХ еще раз напомнил, что эскалация противостояния приведет только к разрушительным последствиям, поставит под угрозу базовые ценности общества и страны. „Демонстрируя неконсолидированность и непоследовательность, власть только увеличивает риски постороннего влияния, провоцирует попытки внешнего вмешательства в наши внутренние дела. А это уже фактор национальной безопасности”, - подчеркнул А.КИНАХ.