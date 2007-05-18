Кравчук хочет, чтобы тройка подписала документ перед телекамерами

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК утверждает, что о дате выборов нельзя говорить, пока не решен вопрос реестра избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам перед началом очередного заседания рабочей группы по подготовке к проведению досрочных парламентских выборов.

«Если все заявляют, что выборы должны быть честными и демократическими, то мы должны подумать о списках, о реестре. Вопрос реестра не решен. Пока он не решен, нельзя говорить о дате выборов», - сказал Л.КРАВЧУК.

В то же время, он отметил, что, по его мнению, целесообразно было бы, чтобы после решения всех вопросов рабочей группой Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и Председатель ВР Александр МОРОЗ публично подписали перед телекамерами документ, которым бы назначалась дата выборов.

Отвечая на вопрос, можно ли сегодня ожидать, что рабочей группой будут решены оставшиеся для определения даты выборов 6-7 вопросов, Л.КРАВЧУК сказал: «Думаю, нет».

В свою очередь, народный депутат пятого созыва Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ («Наша Украина») сообщил, что сегодня группа планирует вернуться к разногласиям, начиная от постановления ВР до закона о выборах.

По его словам, Партия регионов уже не настаивает на возрастном цензе для голосования на дому, и решаться эта проблема будет через социальные службы.

Также он отметил, что у сторон есть позиция относительно роли Госкомграницы в исключении из списков избирателей тех, кто не вернулся в Украину (в первую очередь имеются в люди, уехавшие на заработки – УНИАН). «Мы считаем, что такая гильотина лишит возможности голосовать тех, кто возвращается в Украину», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая народный депутат V созыва, член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК отметил, что рабочая группа практически парафировала внесение изменений в Закон о статусе народного депутата, который регулирует вопрос порядка досрочного прекращения полномочий народных депутатов в случае их выхода или не вхождения в состав депутатских фракций”. В то же время, по его словам, в значительной степени каждая сторона остается на своей позиции относительно внесения изменений в Закон о выборах народных депутатов что касается обеспечения внеочередных выборов, в частности относительно барьера явки избирателей, голосования на дому и тому подобное.