Ющенко: выборы будут не в октябре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что досрочные парламентские выборы в Украине будут проведены, причем еще до октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил, выступая на Международном Инвестиционном форуме Киевской области, который сейчас проходит в Киеве.

"Досрочные выборы будут, и это будет ключевая развязка этой дискуссии", - сказал В.ЮЩЕНКО, характеризуя политический кризис в Украине. При этом он отметил: "И эти выборы будут не в октябре".