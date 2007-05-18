Ющенко: выборы будут не в октябре
11:09, 18 мая 2007Политика
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В Киеве открылся инвестиционный форум
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что досрочные парламентские выборы в Украине будут проведены, причем еще до октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил, выступая на Международном Инвестиционном форуме Киевской области, который сейчас проходит в Киеве.
"Досрочные выборы будут, и это будет ключевая развязка этой дискуссии", - сказал В.ЮЩЕНКО, характеризуя политический кризис в Украине. При этом он отметил: "И эти выборы будут не в октябре".
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