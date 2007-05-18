Стало известно, кто самый богатый в Кабмине Януковича

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО указал в декларации самую крупную сумму среди его коллег по Кабмину. Он и его сеьмя задекларировали совокупные доходы за 2006 год на уровне 9622555,31 грн.

Об этом сообщает газета “Урядовий кур’єр” (№86 от 18 мая).

В том числе заработной платы задекларировано 114179,46 грн. (88259,46 грн.), процентов от вкладов - 623000,00 грн., прибыли от отчуждения ценных бумаг – 8885375,85 грн.

Также министр сообщил, что имеет в совместной собственности: квартиры общими площадями 113 кв. м, 256 кв. м и 220,3 кв. м; жилые дома общими площадями 30,0 кв. м и 444,8 кв. м; земельные участки 1952 кв. м и 2200 кв. м; автомобили ВАЗ 2101 и Nissan; гаражи 20,0 кв. м,19,2 кв. м и 15,4 кв. м.

Общая сумма средств, оплаченных за содержание указанного имущества, составляет 44122,84 грн.

Кроме того, Ю.БОЙКО имеет на счету в отечественном банке 273584,81 грн.

Номинальная стоимость приобретенных ценных бумаг членами семьи министра составляет 274945,62 грн., размер взносов в уставные фонды предприятий составляет 31318,00 грн.

А вот самыми "бедными" среди министров оказались:

министр по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор Шуфрич - 89 тыс. гривень,

министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Попов - 58,7 тыс. гривень.