БЮТ и Наша Украина договорились поделить портфели 50 на 50%

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр Турчинов заявляет о договоренности с блоком «Наша Украина» формировать Кабинет Министров в пропорции 50 на 50% в случае победы на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телекомпании «5-й канал» 17 мая.

«Мы заранее подписали документы, в частности, соглашение о том, что независимо от того, кто возьмет больше, кто возьмет меньше (голосов), мы формируем правительство, формируем большинство именно на позиции 50 на 50%», – сказал он.

По его словам, такая договоренность важна, чтобы после внеочередных выборов Рады между демократическими силами не возникла борьба.

БЮТ считает наиболее выигрышным для демократических сил идти на выборы двумя блоками: БЮТ (в составе Всеукраинского объединения «Батьківщина», партии «Реформи і порядок» и Украинской социал-демократической партии) и блоком, созданным на основе партии «Народный Союз Наша Украина».

«Я думаю, что 3 силы объединятся: партия НСНУ, «Народная самооборона» и «Українська правиця», – сказал Турчинов.

Как сообщалось, лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий Луценко выступает за создание мегаблока путем объединения блоков Юлии Тимошенко, «Наша Украина», «Рух-Українська правиця» и «Народная самооборона Юрия Луценко»: политическая партия «Вперед, Україно!» и партия «Христианско-демократический союз», а также других демократических сил для участия во внеочередных выборах Верховной Рады.

Обком со ссылкой на Украинские новости