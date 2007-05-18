Судей заставляют писать «доносы» для Кабмина

Судебная администрация Украины с этой недели начала мониторинг судебных исков против деятельности Кабинета Министров и премьер-министра Виктора Януковича.

Глава государственной судебной администрации (ГСА) Иван Балаклицкий сообщил, что соответствующие распоряжения поступили от Министерства юстиции и первого заместителя министра Кабинета Министров Елены Лукаш, пишет Дело.

По его словам, со вторника чиновники судебной власти вынуждены два раза в день предоставлять отчет «где и в каких судах находятся эти иски». «В среду стоял вопрос о привлечении к ответственности главы ГСА (Балаклицкого), который на 10 утра не предоставил такую информацию», — сказал сам Балаклицкий.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правосудия Николай Онищук считает, что распоряжения Министерства юстиции и Кабинета Министров нарушают закон.

По его словам, в административном законодательстве не предусмотрено, чтобы суды предоставляли информацию о подаче исков против правительства и других органов власти для Судебной администрации.

«В таком случае было бы логично поставить вопрос о предоставлении данных как по искам против Кабинета Министров, так и против президента», — говорит депутат.

Кроме того, по информации Балаклицкого, Минюст намерен полностью перебрать на себя администрирование судебной системы. В частности, в Верховную Раду уже поступили предложения о ликвидации Судебной администрации и передаче ее полномочий Министерству юстиции. В функции ГСА входит обеспечение жизнедеятельности судебной системы.