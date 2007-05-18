Ющенко снова собирается к Путину

Заместитель главы секретариата президента Александр Чалый заявляет, что визит президента Виктора Ющенко в Россию может состояться в июне. Об этом Чалый сказал в интервью.

"Мы предложили российской стороне даты по визиту президента Ющенко в Россию через дипломатические каналы. На сегодня они уточняются, в том числе с учетом даты проведения следующей украинско-российской межгосударственной комиссии", - сообщил Чалый.

"Поскольку в мае осталось не так много времени, возможно, встреча Путина и Ющенко состоится в июне", - добавил он.

Чалый также сообщил, что у президента в графике на 24-25 мая запланировано участие в саммите стран Центральной и Восточной Европы в городе Брно, Чехия.

"А в конце мая запланирован визит в Хорватию", - добавил Чалый.

Касаясь темы перенесения визита Ющенко в Великобританию, Чалый подчеркнул, что статья, которая появилась в британской газете "Индепендент" абсолютно не отвечает реальным фактам.

"Вопрос о перенесении визита появился после заявления премьера Великобритании Тони Блэра о его отставке. В этой ситуации с двух сторон было принято решение о целесообразности перенесения визита, и на сегодня мы обрабатываем новые даты", - заявил он.

"Поэтому все эмоциональные заявления – это персональные догадки корреспондента, и они не соответствуют действительности", - добавил Чалый.

Он также подчеркнул, что ни президент, ни премьер "особенно" не корректировали графики заграничных визитов из-за сложившейся в Украине ситуации.

Относительно отмены визита президента в Израиль, он ответил, что это произошло в связи с ситуацией, которая сложилась в Израиле вокруг президента.

Говоря об отмене визита в Италию, Чалый сказал, что это была взаимная договоренность.

"Мы хотели, чтобы визит давал очень положительные наработки по двусторонним соглашениям, и нам нужно еще время, чтобы доработать этот визит", - сказал Чалый.

"Украинская правда"