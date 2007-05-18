Ющенко снова собирается к Путину
Чалый о графике Президента
Заместитель главы секретариата президента Александр Чалый заявляет, что визит президента Виктора Ющенко в Россию может состояться в июне. Об этом Чалый сказал в интервью.
"Мы предложили российской стороне даты по визиту президента Ющенко в Россию через дипломатические каналы. На сегодня они уточняются, в том числе с учетом даты проведения следующей украинско-российской межгосударственной комиссии", - сообщил Чалый.
"Поскольку в мае осталось не так много времени, возможно, встреча Путина и Ющенко состоится в июне", - добавил он.
Чалый также сообщил, что у президента в графике на 24-25 мая запланировано участие в саммите стран Центральной и Восточной Европы в городе Брно, Чехия.
"А в конце мая запланирован визит в Хорватию", - добавил Чалый.
Касаясь темы перенесения визита Ющенко в Великобританию, Чалый подчеркнул, что статья, которая появилась в британской газете "Индепендент" абсолютно не отвечает реальным фактам.
"Вопрос о перенесении визита появился после заявления премьера Великобритании Тони Блэра о его отставке. В этой ситуации с двух сторон было принято решение о целесообразности перенесения визита, и на сегодня мы обрабатываем новые даты", - заявил он.
"Поэтому все эмоциональные заявления – это персональные догадки корреспондента, и они не соответствуют действительности", - добавил Чалый.
Он также подчеркнул, что ни президент, ни премьер "особенно" не корректировали графики заграничных визитов из-за сложившейся в Украине ситуации.
Относительно отмены визита президента в Израиль, он ответил, что это произошло в связи с ситуацией, которая сложилась в Израиле вокруг президента.
Говоря об отмене визита в Италию, Чалый сказал, что это была взаимная договоренность.
"Мы хотели, чтобы визит давал очень положительные наработки по двусторонним соглашениям, и нам нужно еще время, чтобы доработать этот визит", - сказал Чалый.