Рабочая группа согласовала еще пакет вопросов для досрочных выборов

Лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что сегодня рабочая группа согласовала еще пакет вопросов для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по окончании заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для обеспечения проведения досрочных парламентских выборов.

В.КИРИЛЕНКО заявил, что уже согласовано на заседании рабочей группы определенное количество вопросов, касающихся выборов. В частности, согласован документ о закупке товаров и услуг для внеочередных выборов.

Вместо этого, по его словам, нужно согласовать еще определенные принципиальные вопросы. Учитывая это, В.КИРИЛЕНКО считает, что завтра необходимо провести заседание СНБО, поскольку есть многие вопросы, которые нуждаются в обсуждении на высоком уровне при участии руководителей страны и руководителей силовых структур.

Как сообщил ранее член рабочей группы Леонид КРАВЧУК, также сегодня на заседании стороны согласовали вопрос изменений в бюджет, а также изменений в закон о статусе народного депутата.