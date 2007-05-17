Пшеничный обещает рассмотрение указа Президента 21 мая

Валерий ПШЕНИЧНЫЙ заявляет о своей легитимности в должности исполняющего обязанности председателя Конституционного суда и заявляет, что 21 мая начнется очередное рассмотрение представления депутатов относительно конституционности Указа Президента о прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Как сообщает интернет-сайт газеты «Хрещатик», В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что он легитимно работает в КС: «Я легитимно исполняю обязанности председателя КС с 17:30 сегодняшнего дня».