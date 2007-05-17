Когда КС станет проблемой для рабочей группы

Один из членов рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов Леонид КРАВЧУК не считает, что кадровые изменения в Конституционном суде существенно повлияют на работу рабочей группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сообщил журналистам по окончании заседания рабочей группы.

«Я не думаю, что это осложнит переговоры, поскольку пока еще Конституционный суд во внимание не берется», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, если рабочая группа не сможет найти компромиссное решение и Верховная Рада решит подождать решение Конституционного суда – тогда «КС становится проблемой для нашей рабочей группы».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, освобожденного от должности судьи КС указом главы государства.