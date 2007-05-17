Шкиль предлагает ликвидировать КС

Народный депутат V созыва (фракция БЮТ) Андрей ШКИЛЬ не исключает, что причиной отставки Ивана ДОМБРОВСКОГО с должности председателя Конституционного Суда стало политическое давление, которое оказывалось на него.

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

“Я не исключаю, что на него осуществлялось давление. Я уверен, что оно осуществлялось”, - сказал А.ШКИЛЬ. При этом, по словам народного депутата, это личное решение И.ДОМБРОВСКОГО, и хотелось бы от него услышать, чем предопределено его заявление об отставке. “Хотелось бы знать, чему именно таким способом осуществлялась его реакция”, - сказал депутат.

Комментируя решение о возложении исполняющего обязанности председателя КС на Валерия ПШЕНИЧНОГО, А.ШКИЛЬ отметил, что этого не должно было произойти, поскольку нельзя возлагать такие функции на человека, который фактически не является судьей Конституционного Суда. Он отметил, что постановление Кировского райсуда Донецка, которым было прекращено действие указов Президента об освобождении Сюзанны СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, не имеет правового значения. Народный депутат напомнил, что действие этого судебного постановления позже было прекращено судом высшей инстанции.

Отвечая на вопрос, повлияют ли такие кадровые изменения на рассмотрение представлений относительно конституционности Указов Президента о роспуске ВР, А.ШКИЛЬ выразил мнение, что на сегодняшний день вообще надо сформировать новый состав Конституционного Суда.

“Я думаю, что с Конституционным Судом надо сделать все очень просто. Нужно взять и его ликвидировать и переизбрать другой”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить М.ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО.

Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

15 мая заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН подтвердил УНИАН наличие судебного постановления Кировского райсуда Донецка, которым было прекращено действие указов Президента об освобождении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, отметив при этом незаконность данного решения.

16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил выполнение судебного постановления Кировского райсуда относительно указов Президента об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

В тот же день И.ПУКШИН на брифинге заявил, что решения Конституционного Суда, в принятии которых будут принимать участие С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ, будут незаконными.