Возбуждено уголовное дело против судьи, приостанавливавшего указ Ющенко

Прокурор Автономной Республики Крым Виктор ШЕМЧУК сегодня возбудил уголовное дело в отношении судьи Феодосийского городского суда Александра КОВАЛЕНКО, который принял заведомо неправомерное решение относительно Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Крыма.

Пресс-служба крымской прокуратуры отмечает, что 5 апреля 2007 года судья Феодосийского горсуда, превысив должностные полномочия, с нарушением установленного порядка реализации конституционных принципов судопроизводства и с рядом других нарушений, рассмотрел по существу ходатайство об обеспечении иска и вынес заведомо неправомерное решение, которое немедленно и выдал истцу.

Этим постановлением феодосийский судья незаконно запретил Кабинету Министров Украины, Госказначейству Украины, другим центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления проводить мероприятия, совершать любые действия, а также принимать любые решения относительно выполнения Указа Президента Украины от 2 апреля "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины", отметили в пресс-службе.

Этим же постановлением феодосийский судья запретил Центральной избирательной комиссии Украины проводить мероприятия по выполнению Указа главы государства, а также запретил политическим партиям и блокам выдвигать кандидатов в депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины, запретил подавать для регистрации в ЦИК документы кандидатов в депутаты, запретил изготавливать и размещать печатную предвыборную агитационную продукцию.

Учитывая наличие состава преступления, крымский прокурор постановил возбудить в отношении судьи Феодосийского горсуда уголовное дело по факту принятия заведомо неправомерного решения. Действия феодосийского судьи квалифицированы по ч.1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отмечают, что в процессе расследования уголовного дела следователи прокуратуры АРК и оперативники спецподразделения крымского Главка СБУ будут проверять на причастность к совершению преступления и других лиц, которые могли подстрекать судью к принятию неправомерного решения или могли оказывать давление на судью. Лица, причастные к этому делу, будут устанавливаться как в Крыму, так и в Киеве.

Вместе с тем, как сообщал УНІАН, сегодня, 17 мая, Верховная Рада Украины уволила председателя Феодосийского суда Игоря ГАВРИЛЮКА, который 7 апреля отменил решение судьи А.КОВАЛЕНКО о приостановке указа Президента от 2 апреля о роспуске Верховной Рады.

И.ГАВРИЛЮК был освобожден за нарушение присяги судьи.