Бродский написал открытое письмо Тимошенко

Депутат Киевсовета, лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ обещает предоставить лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО документы, подтверждающие злоупотребления заместителя председателя фракции БЮТ Богдана ГУБСКОГО.

Об этом он сообщает в открытом письме Ю.ТИМОШЕНКО, переданном УНИАН.

В частности, М.БРОДСКИЙ передаст материалы уголовных дел ГУБОП и Генеральной прокуратуре по факту незаконного возвращения НДС по сахару структурами Богдана ГУБСКОГО (БЮТ), владеющих сахарными заводами в Тернопольской области.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ обещает предоставить документы о злоупотреблении Б.ГУБСКОГО и его команды на ОАО «Черкассыгаз». “Захватив во времена Вашего премьерства это предприятие, ГУБСКИЙ и его команда за 1,5 года вывели из этого предприятия около 270 млн. грн.”, - отмечает М.БРОДСКИЙ.

Он также обещает предоставить Ю.ТИМОШЕНКО документальные подтверждения незаконных сделок Б.ГУБСКОГО с землей в Киевской области.

“Странно, уважаемая Юлия Владимировна, что об этих и других фактах говорит вся страна, а вы «будто бы» о них ничего не знаете. Создается впечатление, будто вы живете в другом государстве, а о жизни Украины узнаете только со слов Иосифа ВИНСКОГО и Богдана ГУБСКОГО”, - отмечает М.БРОДСКИЙ в письме.

Он напоминает, что тысячи жителей Черкасс обращались к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой повлиять на Б.ГУБСКОГО, “который трижды срывал выборы городского председателя Черкасс”.

Он также обращает внимание Ю.ТИМОШЕНКО на обращение Тернопольского областного совета, в котором депутаты «из-за кризисной ситуации в АПК области» просят Ю.ТИМОШЕНКО повлиять на бизнесменов-депутатов Б.ГУБСКОГО и Павла КОСТЕНКО, чтобы те погасили 32 млн. грн., которые задолжали аграриям области.

“К сожалению, должен констатировать, что БЮТ все больше превращается в закрытое политико-акционерное общество, которое обслуживает бизнес-интересы ряда олигархов”, - отмечает М.БРОДСКИЙ.

По его словам, все поведение БЮТ формируется по принципу: «Наша критика оппонентов – борьба за справедливость, а нас критиковать не могут – нас просто порочат».