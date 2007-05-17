В МИДе отрицают недоразумение с Европой

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Борис БАЗИЛЕВСКИЙ заявляет, что в Европейском Союзе нет недовольства проведением в Украине мониторинга проблем, с которыми украинцы сталкиваются во время получения виз в страны Европейского Союза.

Об этом Б.БАЗИЛЕВСКИЙ сказал на брифинге в МИД Украины, отвечая на вопрос УНИАН.

«Сейчас недовольства нет. После того, как состоялся обмен мнениями, и мы объяснили друг другу нашу позицию», - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли демарш Тройки ЕС относительно проведения в Украине мониторинга проблем, с которыми сталкиваются украинцы при полученные виз в посольствах стран-членов ЕС, Б.БАЗИЛЕВСКИЙ отметил: «Я не думаю, что какой-то демарш был».

Он отметил, что ему непонятно, почему возникла такая волна публикаций на эту тему в украинской прессе. «Мы, специалисты, непосредственно работаем на этом участке и наблюдаем нормальный диалог между украинской стороной и странами ЕС в вопросах либерализации визового режима для украинских граждан», - добавил он.

В комментарии пресс-службы МИД Украины по поводу мониторинга процесса выдачи виз украинским гражданам посольствами стран-членов ЕС в Украине, который зачитал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, отмечается, что 3 мая состоялась встреча министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с послами стран-членов ЕС по их просьбе, в ходе которой стороны выразили свои позиции по вопросу осуществления мониторинга выдачи виз и обменялись мнениями относительно определения путей и механизмов для упрощения процесса выдачи виз украинским гражданам.

«Мы убеждены, что процесс выдачи виз является чрезвычайно чувствительным вопросом в украинском обществе, и очень часто вызывает обоснованную критику, а иногда и неудовлетворение среди украинских граждан», - отмечается в комментарии.

В связи с этим МИД считает своим долгом реагировать на многочисленные обращения, которые поступают в министерство от тех лиц, которые сталкивались с проблемами во время процедуры получения виз.

В то же время, отмечается в комментарии, в МИД осознают, что нормы и процедуры обработки анкет заявителей и принятия решений относительно выдачи или отказа в выдаче визы определяются каждой отдельной страной в соответствии с национальным законодательством.

«Хотим подчеркнуть, что мониторинг проводился вне консульских учреждений, то есть на украинской территории, и касался исключительно украинских граждан, и ни в коей мере не навредил ритму работы консульских учреждений иностранных государств. Отмечаем, что это суверенное право Украины опрашивать украинских граждан на украинской территории», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, источник, близкий к немецкому президентству в ЕС, сообщил 16 мая корреспонденту УНИАН в Брюсселе, что Тройка ЕС осуществила демарш к украинскому Министерству иностранных дел относительно проведения мониторинга проблем, с которыми сталкиваются украинцы при получении виз в посольствах стран - членов ЕС.

“Демарш был осуществлен из-за неанонсированного и нескоординированного с представителями стран - членов ЕС опроса”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведение мониторинга таким образом, как это было сделано украинским МИД, противоречит духу соглашения об облегчении визового режима между Украиной и ЕС, подписание которого должно состояться в ближайшее время.

Раньше, 10-17 апреля этого года, слушателями Дипломатической академии Украины при МИД, среди украинцев, которые обращались в посольства государств-членов ЕС в Киеве с ходатайствами об оформлении виз, был проведен опрос.

Согласно его результатами, 57% опрошенных считают самыми существенными проблемами, которые встают перед гражданами Украины при оформлении виз, очереди. 30% назвали необоснованно большое количество документов, которые требуется для оформления виз. 18% указали на некорректность персонала. При этом стоимость услуг в целом не считается гражданами Украины высокой (14%).