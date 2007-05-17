Гриценко нанес превентивный удар: он знает, в чем его обвинят

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что возможные обвинения в его адрес после посещения житомирского полигона в подготовке к введению чрезвычайного положения, безосновательны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам на житомирском полигоне.

«Политические катаклизмы, потрясающие наше государство, - это буря в стакане воды на высших ступенях власти, но кому-то нужно работать – армия должна жить как организм, который должен готовиться к защите своего государства и выполнению задач, предусмотренных законом», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что нужно продолжать работу, не смотря на то, что продолжаются безрезультатные переговоры о том, проводить выборы или нет. Он подчеркнул, что все его действия предусмотрены планом работы, и он трудится в нормальном режиме.

«Я уверен, что мы пройдем этот политически сложный конфликт, и в нашем государстве будет больше цениться дело и конкретный результат, а не интриги и какие-то подковерные игры», - сказал А.ГРИЦЕНКО.