Кириленко рассказал, когда будет смысл возвращаться в парламент

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что оппозиция готова завтра прийти в Верховную Раду для голосования пакета законопроектов о досрочных выборах, если сегодня будет достигнута договоренность относительно даты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в перерыве заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

«В случае, если будет желание правящей коалиции бывшего парламента разблокировать политический кризис, то мы можем завтра прибыть в парламент», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Однако, по его словам, “для этого мы с вами должны услышать согласованную дату выборов”. «Иначе идти в парламент смысла не имеет», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что представители рабочей группы договорились о создании предварительного реестра избирателей для проведения выборов.

Однако, по его словам, такое решение блокируется представителями Коммунистической и Социалистической партий.

«Мы давно уже нашли компромиссный выход, что будет создан предварительный реестр избирателей. Однако его создание торпедируется коммунистами и социалистами», - отметил В.КИРИЛЕНКО.