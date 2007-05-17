Генсек Совета Европы дал совет украинским политикам: без фанатизма

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС призывает политические силы в Украине воздержаться от глобальных законодательных реформ в канун выборов.

Об этом он заявил сегодня в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе.

“Я хочу лишь призывать лидеров украинских политических партий прийти к согласию относительно этого перечня (необходимых шагов для проведения досрочных выборов – УНИАН) как можно скорее и избежать создания слишком большого перечня”, - сказал он.

По убеждению Т.ДЭВИСА, сегодня все в Украине ожидают, чтобы политический кризис завершился как можно скорее.

“Не надо проведения слишком широких реформ, надо несколько практических шагов, которые должны быть осуществлены для завершения кризисы и проведения досрочных выборов”, - отметил генсек Совета Европы.