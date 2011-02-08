Лина Костенко: Меня заинтересовало, почему этот народ терпит

Лина КОСТЕНКО презентовала в Харькове свой первый прозаический роман «Записки українського самашедшого».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в Харьковском театре оперы и балета им. Лисенко 7 февраля. Зал на полторы тысячи мест не мог вместить всех почитателей творчества Л.КОСТЕНКО, и около тысячи людей не смогли пройти в помещение.

«Я всех благодарю и каждого, кто пришел», - сказала Л.КОСТЕНКО, обращаясь к аудитории, которая, стоя, приветствовала ее длительными овациями.

Л.КОСТЕНКО отметила, что не является феминисткой, но «где-то у меня там написано, что мужчины исчезают как явление, их место заняли крутые, эрзац, заменители, гибриды… Ну так есть... Но при том, понимаете, я хотела написать без психологических погрешностей, без такого глупого эпатажа».

Она отметила, что в период написания много «вчитывалась в Гоголя», гениального автора «Записок сумасшедшего», и рассказала, почему написала «именно«Записки українського самашедшого». «Я поняла, что я должна дать специфику украинского безумия. Потому что в каждой стране, у каждой нации есть своя специфика. Я там в романе написала, у кого какая. Потому что, скажем, мания величия - это же болезнь, «психическая болезнь». Но комплекс неполноценности – это худшая болезнь. А мы привыкли. Понимаете? Нам навязывают, а мы привыкли. У нас независимая страна, а политики призывают встать с коленей», – сказала поэтесса.

«Это, – добавила Л.КОСТЕНКО, – навязанные стереотипы. Меня заинтересовало, почему этот народ терпит. Где-то у меня там написано, что мужчины имперских наций действуют с позиции силы, мужчины порабощенных, но гордых наций, – они сопротивляются. А наши вот думают, что как-то оно будет. А не будет, потому что униженный человек никогда не станет человеком. И вот все меня мучило, и я подумала: напишу я специфику украинского безумия».

Объясняя, почему решила написать «именно «Записки українського самашедшого», Л.КОСТЕНКО сказала: «Не только потому, что у нас суржик очень развитой. Написать записки украинского сумасшедшего - это очень серьезно. Это нужно писать о сумасшедшем. А я же то написала о нормальном человеке, зашуганном, понимаете, в нашем обществе, в такой ситуации, и там еще неизвестно, кто сумасшедший – мы или они. Поэтому я так немножко сделала такое, знаете, забрало, будто я пишу о сумасшедшем».

Л.КОСТЕНКО сообщила, что собранного ею материала – «и мирового, и украинского» - было очень много, и этого хватит еще на один роман. «Написалось всего, что даже не поместилось в этот роман, и у меня второй роман – от женщины, там уже я буду свободная», – сказала она.

Встреча продолжалась несколько часов. В вечере также приняли участие директор издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван МАЛКОВИЧ, врач и бард Ольга БОГОМОЛЕЦ, а также Тарас КОМПАНИЧЕНКО с группой «Хорея Козацька».