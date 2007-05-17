Социалисты будут брать Ющенко измором

Народный депутат, член фракции СПУ Ярослав Мендусь считает, что попытка захвата власти со стороны "Нашей Украины" и Блока Юлии Тимошенко на основе грубого нарушения закона провалилась.

Об этом он заявил во время пленарного заседания парламента 17 мая, сообщает сайт Соцпартии.

"Лозунг Ющенко - давайте нарушим все законы, зато на выборах победит демократия - полный абсурд. В демократическом государстве не могут победить те политические силы, которые плюют, по сути дела, на Конституцию", - отметил депутат.

По мнению Ярослава Мендуся, "сейчас уже очевидно - у Ющенко и его "духовного поводыря" Балоги не было и нет до этого времени никакой стратегии действий".

"Они спровоцировали кризис в виде одноходовой комбинации - мол, издадим указ, а там разберемся. Назначили дату незаконных выборов в середине мая. Потом в конце июня. Теперь готовые уже перенести их на июль. Но пройдет еще месяц-другой и Ющенко придется согласиться на все условия, которые выставляет перед ним Коалиция национального единства, основываясь на Конституции и на законе", - отметил народный депутат.

Ярослав Мендусь подчеркнул, что Cекретар СНБО Виталий Гайдук и его первый заместитель Валерий Хорошковский "сделали гражданский поступок, когда в знак протеста против новых незаконных указов Ющенко и новых противоправных авантюр подали заявления об отставке".

"Уход в разгар политического кризиса таких авторитетных людей в мире бизнеса и политики - это, в сущности, приговор всем радикальным прожектам, которые разрабатываются в Секретариате Президента", - прибавил он.

По словам народного депутата, "уже не суть важно, сколько указов издаст Ющенко, потому что вся абсурдность данной аферы стала понятной даже для ближайшего окружения Президента".