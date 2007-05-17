Янукович уволил нескольких высокопоставленных чиновников
13:30, 17 мая 2007Политика
2132
Кабмин принял соответствующие решения
Кабинет министров Украины уволил Виктора ГОЛОВКО от должности первого заместителя председателя Государственного комитета статистики. В.ГОЛОВКО уволен в связи с переходом на другую работу, указывается в распоряжении.
С должности заместителя министра угольной промышленности Украины уволен Олег ГНАТЦОВ
Как сообщается на официальном сайте Кабинета министров, соответствующее распоряжение (№ 260-р) было принято на заседании Кабмина 16 мая.
О.Гнатцов уволен в соответствии с его заявлением, говорится в документе.
Кабинет министров Украины также своим распоряжением от 16 мая №264-р освободил Николая ГОНЧАРУКА от обязанностей члена правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз України”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter