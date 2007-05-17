В БЮТ считают, что Ющенко надо быть более решительным

Народный депутат V созыва, член совета БЮТ Евгений КОРНЕЙЧУК убежден, что в нынешней ситуации Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО надо быть более решительным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по мнению Е.КОРНЕЙЧУКА, Президент «должен принять все правовые и политико-правовые меры для того, чтобы заставить те политические силы, которые не хотят идти на выборы, придерживаться указа главы государства и провести выборы в как можно более короткий срок”. Иначе, считает он, заседания рабочей группы будут длиться до бесконечности.

Е.КОРНЕЙЧУК также отметил, что не все хотят не на словах, а на деле идти на политический компромисс. «Никаких юридических проблем, за которые пытается спрятаться сторона парламентского большинства, в действительности не существует. Безусловно, их, в первую очередь, волнует дата будущих выборов, и именно по этому вопросу нет окончательных договоренностей. И для того, чтобы не договориться по главному вопросу, они за уши притягивают к нему ряд других проблем, которые, кстати, и отношения к будущим выборам не имеют», - сказал он.

По мнению члена совета БЮТ, чем быстрее состоятся досрочные парламентские выборы, тем быстрее будет прекращено “руководство государством коммуно-олигархической группой”, и тем лучше будет для граждан Украины.