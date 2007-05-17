Парламент взялся ”корректировать” решения Печерского суда

Верховная Рада Украины предложила Генеральной прокуратуре и Высшему совету юстиции провести проверку фактических обстоятельств принятия судьями Печерского райсуда столицы постановления о бездеятельности ЦИК относительно отказа создавать окружные избирательные комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления «О попытках манипулирования Печерским районным судом г. Киева во влиянии на деятельность Центральной избирательной комиссии» проголосовал 251 из 256, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе отмечается, что постановлением Печерского районного суда Киева от 11 мая 2007 года удовлетворен иск избирательного блока политических партий БЮТ к ЦИК. Указанным постановлением, принятым коллегией судей, признана противоправной бездеятельность ЦИК относительно несоздания в определенный законодательством о выборах срок окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов.

При этом Центральную избирательную комиссию суд обязал в трехдневный срок с момента вступления в силу постановления по данному делу создать окружные избирательные комиссии, которые будут осуществлять подготовку и проведение внеочередных выборов.

Также депутаты отмечают, что учитывая то, что оба указа Президента о роспуске парламента находятся на рассмотрении в Конституционном Суде, местный суд должен был бы остановить производство по делу до принятия решения Конституционным Судом. Поэтому депутаты предложили Генпрокуратуре и Высшему совету юстиции провести проверку фактических обстоятельств принятия судьями соответствующего постановления и при наличии оснований принять соответствующие меры.

При этом Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правосудия в случае поступления документов от Высшего совета юстиции по результатам проверки безотлагательно подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение ВР проекты соответствующих решений парламента.

Депутаты также считают необходимым обратить внимание членов ЦИК на необходимость неуклонного соблюдения части 1 статьи 19, статьи 60, других требований Конституции Украины и в своей деятельности руководствоваться постановлением парламента от 2 апреля «О предотвращении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и постановлением от 30 апреля «О выборах Президента Украины и народных депутатов».