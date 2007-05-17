Коммунисты предлагают срочно обыскать кабинеты Секретариата Президента

Фракция КПУ предлагает срочно провести обыски в кабинетах Секретариата Президента Украины и осуществить выемку документов «по подготовке провокации», то есть, заявлений руководителя службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия Валерия ГЕЛЕТЕЯ о подготовке покушений на известных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады V созыва член фракции КПУ Петр ЦЫБЕНКО.

По его словам, КПУ обращается к генеральному прокурору Святославу ПИСКУНУ, ко всем руководителям компетентных органов с требованием «немедленно возбудить уголовное дело по факту и на основании сделанных ГЕЛЕТЕЕМ заявлений и провести всестороннее расследование».

Как сказал П.ЦЫБЕНКО, послушав В.ГЕЛЕТЕЯ, складывается впечатление, что он «начитался детективного ширпотреба».

По его словам, «обнародованный план так называемого покушения, склеенный и собранный по мусорным корзинам, клочкам, с крестиками, стрелочками, вопросами против фамилий боевых друзей и подруг Президента, ничего не вызывает кроме сожаления и смеха». «Не хватало только черепа и костей на всех этих откровениях», - сказал депутат.

П.ЦЫБЕНКО заявил, что обвинения в причастности членов коалиции и руководителей МВД к подготовке покушения на лидеров оппозиции - это «грубая политическая провокация, ноги которой растут из событий, связанных с диоксиновым делом 2004 года».

По его словам, «сценаристами и заказчиками являются все те же высокопоставленные президентские чиновники и те, кто находился в его ближайшем окружении».

По мнению П.ЦИБЕНКО, последние события свидетельствуют о том, что «эти всадники без головы готовы на все ради захвата власти в стране, в том числе и на организацию покушения на своих же майданутых соратников».

Он напомнил высказывание Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!».