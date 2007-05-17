Оппозиция боится, что Партия регионов может ”кинуть”

Партия регионов должна гарантировать оппозиции свое участие в голосовании по готовящимся рабочей группой законопроектам, необходимым для проведения досрочных парламентских выборов. А также гарантировать проведение досрочных выборов.

Как передает корреспондент КНИАН, об этом сообщил журналистам перед началом заседания рабочей группы лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

"Партия регионов, реализующая политические договоренности между Президентом и премьером, должна предоставить гарантии объединенной оппозиции, что она примет участие в голосовании пакетом 4-5 документов, наработанных рабочей группой”, - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, тогда 400 голосов народных депутатов без всяких осложнений обеспечат быстрое разрешение этих вопросов и политического кризиса путем проведения досрочных парламентских выборов.