Третьяков заявляет, что регионалы идут в фарватере юных ленинцев

“Проведение внеочередных выборов – это аксиома, которую не нужно доказывать. Однако из-за того, что Янукович опять заявил о нелегитимности проведения досрочных выборов, создается впечатление, что Партия регионов идет в фарватере социалистов и коммунистов”. Об этом заявил народный депутат пятого созыва, член Президиума партии “Наша Украина” Александр Третьяков в прямом эфире «5 канала».

„ Ведь позиция коммунистов и социалистов заключается в том, что выборы обществу не нужны. Жаль, что КПУ - партия, которая имеет рейтинг ниже 3 % - диктует условия всей стране. Потому я призываю Партию регионов, чтобы она никогда не поддавалась на диктат коммунистов”, - отметил Третьяков.

По его убеждению, эти „юные ленинцы” должны покинуть украинскую политическую арену навсегда и сейчас есть уникальная возможность избавиться от них навсегда демократическим путем”.

Александр Третьяков заметил: “Когда „антикризовая” коалиция предлагает перенести досрочные выборы на полгода- год, и параллельно, в условиях политического кризиса, внести конституционные изменения, мне вспоминается хорошая народная пословица: “Плохому танцору постоянно что-то мешает... ”.

“ Регионалы” должны, наконец, научится выполнять договоренности и свои обещания перед народом”, - сказал депутат.

Третьяков не видит ничего плохого в том, если политики поработают летом. „Коалициантам постоянно что-то мешает. Летом – отпуска, осенью они скажут, что нужно собирать урожай, зимой – праздники, весной – нужно опять засевать. У них всегда найдутся аргументы, чтобы только не проводить выборы”.

Отвечая на вопрос, кто в этот раз будет использовать админресурс, Третьяков ответил, что „Наша Украина” и использование админресурса – это понятие несовместимые.