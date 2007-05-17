Сегодня станет ясно, пойдет ли Ющенко на крайние меры?

Виктор Ющенко и Виктор Янукович намерены провести сегодня еще одну встречу, на которой должна быть определена новая дата досрочных выборов. По информации Коммерсант-Украина, такая договоренность была достигнута вчера на четырехсторонних переговорах президента и премьер-министра с первым вице-премьером и секретарем СНБО – сопредседателями рабочей группы по подготовке к проведению досрочных выборов. Если же и на этой встрече компромисс достигнут не будет, президент готов пойти на крайние меры, о содержании которых станет известно в пятницу на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщает издание.

Коммерсант со ссылкой на высокопоставленный источник в Секретариате Президента пишет, что Ющенко потребовал от рабочей группы выработать компромиссное решение в течение суток. Окончательный итог переговоров должен быть представлен президенту сегодня.

Вместе с тем источник заявил изданию, что пока нет гарантии того, что рабочая группа уложится в сроки, определенные главой государства. Не исключено, что переговоры затянутся до пятницы. Между тем дальнейшее продление переговорного процесса в СП считают невозможным. "Вы же знаете, что в пятницу состоится заседание СНБО. По-видимому, Совбез станет Рубиконом для рабочей группы",– сказал собеседник Ъ.

Напомним, что вчера утром, до начала переговоров президента и премьера, пресс-служба главы государства распространила информацию о запланированном на пятницу заседании СНБО - начало в 14:30. Предположения о том, что в рамках Совбеза могут быть приняты кардинальные решения, направленные на выход из кризиса, вчера косвенно подтвердил заместитель главы СП Игорь Пукшин, отказавшийся опровергнуть возможность того, что на заседании будет принято решение об отстранении Кабмина от выполнения обязанностей.

Судя по всему, президент требует от рабочей группы невозможного, пишет Коммерсант. Депутат Юрий Ключковский ("Наша Украина") в разговоре с Ъ обвинил в затягивании переговоров представителей Соцпартии и Компартии. По его словам, СПУ и КПУ "в ультимативном порядке" выдвигают все новые и новые требования, которые в оппозиции считают абсурдными. Напомним, что недавно лидер коммунистов Петр Симоненко настаивал на запрете ЦИКу использовать сервер для предварительного подсчета голосов. В коалиции настроены более оптимистично."Медленно, но верно идет процесс возвращения в правовое поле. Еще два-три дня, и все будет хорошо",– заявил Ъ народный депутат Михаил Чечетов (Партия регионов).

Вчера вечером в Верховной раде состоялась встреча руководителей фракций парламентской коалиции, председателя Верховной рады и премьер-министра, однако ее результаты остались неизвестными.