Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК обеспокоен положением украинцев в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Б.ТАРАСЮК сказал вчера в Национальном культурном центре Украины в Москве во время встречи с украинской диаспорой.

«Мне больно, что российская власть так относится к украинцам России», - сказал он.

«Меня беспокоит сам факт того, что вроде в Украине существует власть, которая называет отношения с Россией дружескими, формализированными, которая готова поделиться не только национальными интересами и богатствами Украины, но и полностью поднять «лапки». Возникает вопрос, почему именно сейчас российская власть распускает ФНКА? Почему именно сейчас происходят нападки на ОУР? Почему происходят нападки на Библиотеку украинской литературы?» - отметил Б.ТАРАСЮК.

«Если российская и украинская власть декларируют, что никогда еще такими тесными отношения между нашими странами еще не были, то что же вы делаете в отношении представителей этой нации в России?» - сказал он.

Б.ТАРАСЮК обратил внимание на гонение на украинские церкви в России. «Может ли кто-то из вас вспомнить случаи, что украинская власть оказывает сопротивление московскому патриархату в Украине?» - отметил он.

Комментируя обвинения ОУР в политической деятельности, Б.ТАРАСЮК заявил, что если «такими мерками подходить к половине российских организаций в Украине, то их всех нужно закрыть».

«Потому что они все вмешиваются во внутренние дела, они нарушают Конституцию, украинское законодательство. Они решают, какая территория Украины должна быть без НАТО и проводить ли военные учения. Они фактически подрывают территориальную целостность Украины, призывая к передаче Крыма РФ. Так что, за эту деятельность украинская власть должна им ордена выдавать?» - сказал он.

По убеждению Б.ТАРАСЮКА, украинская власть во все времена толерантно относилась к российским организациям и даже в нынешних условиях он не призывает действовать «зеркально».

«Но я думаю, что правильным будет, чтобы мы призвали уважать права украинцев России, тем более что это прописано в законах РФ и является их обязательством», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК напомнил что именно в его каденцию министром иностранных дел в МИД было создано управление по вопросам зарубежного украинства, в бюджете впервые была предусмотрена отдельная статья в помощь украинцам за рубежом, а также он предложил создание сети украинских культурно-информационных центров во всех странах, где есть украинская диаспора. Такие центры, по его информации, открыты уже в 23 странах мира.

«То есть я пришел к вам не только с лозунгами, но и как человек, за спиной которого есть достаточно много добрых дел, сделанных Украинским государством для украинской общины», - сказал он.

Он сообщил, что по результатам поездки будет готовить ряд депутатских запросов в украинские министерства и ведомства с рядом вопросов, что делает государство, чтобы защитить права украинцев в РФ. «Я обещаю, что обязательно это сделаю и пришлю копии депутатских обращений вам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России. Министерство юстиции РФ добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

31 января Верховный суд РФ по заявлению Министерства юстиции России прекратил производство о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).