Добкин уволил чиновника ОГА за "грубое обращение"

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН уволил с должностное лицо за грубое обращение с людьми в общественной приемной облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, рассмотрев выводы комиссии, созданной в связи с инцидентом, М.ДОБКИН выдал распоряжение об увольнении работника приемной облгосадминистрации Владимира ЛЯХА в связи с нарушением им присяги государственного служащего. Этим распоряжением начальнику отдела работы с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Татьяне ГРАВНОВОЙ объявлен выговор.

По информации пресс-службы, 3 февраля В.ЛЯХ грубо повелся с ветераном труда из города Купянска Ниной АНТУНОВИЧ и ветераном Великой Отечественной войны Иваном КУЛИКОМ, которые пришли на прием к руководителю области. Первой об этом написала пресса, и М.ДОБКИН потребовал служебного расследования, которое подтвердило то, что В.ЛЯХ действительно позволил себе пренебрежительное отношение к пожилым людям.

«Я приношу извинение всем ветеранам, которые опосредствовано получили сегодня слишком много негативных эмоций в связи с этим инцидентом», - сказал М.ДОБКИН сразу, узнав о случившемся.

«В отличие от наших предшественников мы, придя в кабинеты власти, не проводили люстрации, не увольняли людей по политическим признакам. Мы дали возможность работать всем, кто выразил такое желание. Человек, допустивший такой низкий поступок, наверно, не понял, что подходы и отношения к людям изменились. Думаю, для всех это будет соответствующим уроком», - сказал, комментируя инцидент, М.ДОБКИН.