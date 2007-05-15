Плющ привел Кравчука, Кравчук приведет Мороза?

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает необходимым приобщить к работе рабочей группы председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил журналистам по окончании заседания рабочей группы. Он сказал, что завтра группа уже может закончить свою работу. При этом он отметил, что в ней должен принять участие председатель Верховной Рады.

Л.КРАВЧУК объяснил свою позицию тем, что есть необходимость вынести на рассмотрение парламента необходимые законопроекты, но, по мнению оппозиции, Верховной Рады нет. Кроме этого, по словам Л.КРАВЧУКА, неизвестно в таком случае, кто будет подписывать документы, принятые Верховной Радой в случае непризнания парламента оппозицией.

При этом Л.КРАВЧУК напомнил, что именно председатель парламента должен подписывать законы и постановления после их принятия.

«Я не думаю, что личные отношения Президента с А.МОРОЗОМ могут повлиять на Украину», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, если есть такое правило, что председатель Верховной Рады голосует в парламенте, подписывает документы, то он должен быть на заседании рабочей группы.

«Решать эти вопросы без председателя Верховной Рады я считаю некорректным», - сказал Л.КРАВЧУК.