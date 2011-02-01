Ющенко сегодня снова допросили в Генпрокуратуре

Сегодня бывший президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в качестве потерпевшего опять был вызван на допрос в главное следственное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел по делу о своем отравлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как стало известно УНИАН от информированных источников, допрос длился свыше 5 часов.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

21 января В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме находится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в 2010 году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

В декабре 2010 года В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравление бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.