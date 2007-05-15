ЦИК возмутился “незлим, тихим словом”

В Центральной избирательной комиссии считают безосновательной критику в свой адрес, которая раздается в последнее время со стороны ряда политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В частности, в Центризбиркоме отмечают, что в последнее время находится очень много желающих так или иначе дать оценку деятельности Центральной избирательной комиссии – как в целом, так и часто с акцентом на персоналиях, к тому же оценку преимущественно критическую. При этом отмечается, что “не отказывают себе в удовольствии вспомнить Комиссию „незлим, тихим словом” в основном представители отдельных политических сил”. В ЦИК отмечают, что иногда к этим оценщикам добавляется и кое-кто из должностных лиц.

”Вызывает удивление даже не сам этот факт – никто не считает, что Центральная избирательная комиссия является органом, свободным от критики, и за конструктивные замечания мы благодарны и делаем из них выводы. Удивляет другое: такие оценки деятельности Центризбиркома начинают раздаваться именно тогда, когда впритык встал вопрос о проведении внеочередных выборов народных депутатов Украины”, - отмечают в ЦИК. Кроме того, отмечается, что кому-то очень хочется бросить несколько пятен на деловую репутацию высокого государственного института, который в соответствии с Конституцией и законами Украины организует выборы и референдумы в государстве.

В Центризбиркоме обращают внимание на то, что в настоящее время действует тот же состав ЦИК, который в 2006 году организовал и провел избирательную кампанию по выборам народных депутатов Украины и законность действий которого по установлению результатов указанных выборов подтвердил своим решениям 25 апреля 2006 года Высший административный суд Украины.

”Так неужели мы и до сих пор, как в известном высказывании, не имеем пророка в своем Отечестве, имея вместо этого много желающих бросить камнем в сторону Центральной избирательной комиссии?, - спрашивают в ЦИК.