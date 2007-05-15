СБУ усилила безопасность Тимошенко

В связи с сообщениями в СМИ о наличии информации о возможной подготовке покушений на жизнь отдельных государственных деятелей Украины Службой безопасности организовано и употребляется комплекс предусмотренных законом мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в центре СБУ.

В частности, начиная с 11 мая с.г., осуществляется опрос граждан, которые могут владеть значимой информацией, направлены запросы в правоохранительные органы и спецслужбы Украины и других государств, уже получены материалы, которые в установленном законодательством порядке прорабатываются, немедленно усилена безопасность лиц, которые охраняются.

По данным пресс-центра, Службой безопасности постоянно осуществляются оперативно-разыскные мероприятия для противодействия особо опасным общественным преступлениям, что, в частности, позволило своевременно выявить прибытие в Украину и задержать международного криминального преступника Д., выходца из Кавказского региона. В данное время совместно с органами МВД Украины решается вопрос о его экстрадиции.

Служба безопасности Украины использует весь предусмотренный законодательством арсенал сил и средств, заверяют в пресс-центре.

Кроме того, на совещании 14 мая с.г. руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре Украины решено, что полученные в ходе проверки Службой безопасности материалы будут совместно оценены специалистами Генпрокуратуры, МВД Украины и СБУ для последующего принятия процессуальных решений.

Как сообщал УНИАН, в частности, 11 мая начальник Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.