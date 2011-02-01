Янукович встретился с Матиос

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с известной писательницей, лауреатом Шевченковской премии Марией МАТИОС перспективы развития украинской литературы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЯНУКОВИЧА и М.МАТИОС. На встрече также присутствовала заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Собеседники обсудили перспективы развития украинской литературы, гуманитарные вопросы, в том числе – подготовку к Шевченковским дням.

Также в ходе почти часовой беседы был обсужден целый ряд актуальных вопросов, связанных с развитием культуры и образования.

М.МАТИОС подарила Президенту несколько своих книг.