Плющ нашел занятие для Кравчука

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК вошел в состав рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Ольга СИБИРЦЕВА.

В тоже время народный депутат, заместитель главы фракции "Наша Украина" Николай ОНИЩУК рассказал газете «24», что сегодня в составе представителей рабочей группы на ее заседание пришел Л.КРАВЧУК. По его словам, это было решение секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА и теперь состав группы уравновешен.

Отвечая на вопрос, какова роль Л.КРАВЧУКА в переговорах, Н.ОНИЩУК сказал, что об особой роли сложно говорить. «Так как модель поведения всех сторон известна. Возможно, он сможет использовать свой опыт для достижения компромисса», - отметил депутат.

Как сообщалось, в заседаниях рабочей группы, созданной согласно договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, принимают участие: с одной стороны – Иван ПЛЮЩ, Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО; с другой стороны – Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЕВА, Анатолий ТОЛСТОУХОВ. Также в заседании принимают участие представители разных политических сил.