Костенко расшифровал демарш коммунистов

Один из лидеров „Украинской правицы”, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО прогнозирует, что досрочные парламентские выборы назначат на сентябрь.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, он считает, что „скорее всего, Президент и премьер назовут дату досрочных парламентских выборов завтра” По прогнозам Ю.КОСТЕНКО, "наиболее вероятная дата выборов - сентябрь".

По его мнению, с назначением выборов на июль вряд ли согласится Партия регионов, которая рассчитывает „задобрить избирателя” за счет расширения социальных льгот, как это было в 2003-2004 годах. А выборы в августе „не имеют смысла в связи с масштабной отпускной кампанией”, считает один из лидеров „Украинской правицы”.

Между тем работа группы по разблокированию досрочных выборов „приближается к финалу”, утверждает лидер УНП. По его информации, фактически согласована первая часть „пакета” политических договоренностей - Постановление парламента о досрочных выборах, изменениях в Закон о выборах, а также поправках в Административный кодекс, которые делают невозможным отмену судами общей юрисдикции результатов выборов. Рабочая группа также полностью согласовала изменения в госбюджет, касающиеся финансирования досрочных выборов, отметил Ю.КОСТЕНКО. „Наибольшие дискуссии продолжаются вокруг темы императивного мандата”, - сказал лидер УНП.

Неотвратимость досрочных выборов, по его наблюдениям, подтверждают и демарши коммунистов. „КПУ демонстративно дистанционируется от Партии регионов, - своего главного конкурента на досрочных выборах, - с прицелом на предвыборную кампанию”, - считает Ю.КОСТЕНКО.

Он прогнозирует, что "утверждение в Совете „второй части пакета” политических договоренностей в контексте подготовки досрочных парламентских выборов будет нелегким, - хранятся существенные разногласия в позициях Президента и премьера". „Если даже рабочая группа и согласует конституционные изменения и поправки в законопроекты о местном самоуправлении, их судьба будет зависеть от конфигурации парламентского большинства в новом парламенте”, - утверждает Ю.КОСТЕНКО.

Как показывает опыт работы парламента, начиная с 1990 года, „наиболее важные решения принимались только в экстремальных условиях, а утверждение плановых - зависело от „цвета” большинства”, напомнил Ю.КОСТЕНКО.