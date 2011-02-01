Бютовцев, которые проголосуют за изменения в Конституцию, выгонят из фракции

Заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ заявил, что из фракции БЮТ будут исключены те депутаты, которые проголосуют за изменения к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил на заседании парламента.

По его словам, фракция «БЮТ-Батьківщина» «не даст ни одного голоса за эти изменения к Конституции, а те, кто проголосует за них, будут немедленно исключены из фракции».

Как сообщал УНИАН, ВР рассматривает изменения к Конституции, которыми предусмотрено, в частности, что выборы в парламент состоятся в последнее воскресенье октября 2012 года, а выборы Президента Украины - в последнее воскресенье марта 2015 года.