Ющенко не планировал сегодня встречаться с рабочей группой

В графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет запланированной на сегодня встречи с представителями рабочей группы по подготовке внеочередных парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

В то же время, по ее словам, Президент готов встретиться с рабочей группой, если переговорщики будут готовы доложить о результатах своей работы.

Как сообщал УНИАН, 12 мая вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ и секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ рассказали, что В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились, что рабочая группа наработает необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов документы, а в среду, 16 мая, их примет Верховная Рада.

Сегодня один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что встреча рабочей группы с В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ может состояться сегодня.

В то же время пресс-секретарь премьер-министра Денис ИВАНЕСКО опроверг информацию о возможной встрече премьера Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом сегодня. По его словам, сегодня в рабочем графике премьера встреча с Президентом не предусмотрена.