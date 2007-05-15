Турчинов: рабочая группа должна встретиться с Ющенко сегодня

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями рабочей группы или с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ может состояться уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов заявил журналистам перед началом вечернего заседания рабочей группы по подготовке к внеочередным парламентским выборам.

По его словам, «переговорный процесс не может длиться бесконечно». «Я убежден, что в конце дня запланированная встреча Президента и рабочей группы или Президента с премьер-министром должна поставить точку в этом процессе», - сказал А.Турчинов.

Вместо этого пресс-секретарь премьер-министра Денис ИВАНЕСКО опроверг информацию о возможной встрече премьера с Президентом сегодня. По его словам, сегодня в рабочем графике премьера встреча с Президентом не предусмотрена.