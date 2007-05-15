Начнется заседание Кабмина

В среду, 16 мая, в 10.00 начнется заседание Кабинета министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, вход журналистов в Дом правительства будет осуществляться с ул.Грушевского, 12/2, первый подъезд.

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Планируется, что правительство на очередном заседании рассмотрит проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о валютной регуляции”, а также проект Закона “О внесении изменения в статью 9 Закона Украины “О защите населения от инфекционных заболеваний”. Ожидается, что Кабмин утвердит Порядок деления лесов на категории и выделения особо защитных лесных участков, а также Порядок использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания автоматизированной информационной системы пересечения государственной границы и банка данных межведомственного пользования.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть вопрос о внедрении форвардных закупок зерна, а также примет решение о реализации Аграрным фондом ржи из государственного продовольственного резерва.