Симоненко утверждает, что воз и ныне там

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМНЕНКО заявляет об отсутствии компромисса относительно разногласий между коалицией и оппозицией по результатам работы рабочей группы.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер КПУ заявил, что сегодня на утреннем заседании рабочей группы, обсуждая разногласия, стороны так и не пришли к компромиссу.

Он подчеркнул, что «ни один компромиссный шаг со стороны команды Секретариата Президента и так званых «оппозиционных фракций» не состоялся за практически две недели нашей работы».

Говоря об изменениях к закону о выборах народных депутатов, П.СИМОНЕНКО заявил, что те проблемы, которые существовали, остались и до сих пор.

По его словам, нерешенными остаются проблемы отсутствия реестра избирателей, проблема заграничных округов и участков и некоторые другие.

Лидер КПУ заявляет, что все это создает предпосылки для фальсификаций на будущих выборах.

Он также отметил, что на это время ни одного проекта документа, кроме Кодекса административного судопроизводства, до сих пор не подготовлено.

Отвечая на вопросі журналистов, П.СИМОНЕНКО сказал, что готовый подписать протокол разногласий, однако, еще раз отметил, что никаких других документов для голосования в парламенте, которые были бы результатом компромисса, до сих пор не подготовлено.